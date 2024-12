Mit Leiter ertappt: Anrainer verhindert Einbruch

Am Montagabend kam es in einer Gemeindebauwohnung in Wien-Donaustadt zu einem dreisten Einbruchsversuch. Wie der Anrainer Daniel D. gegenüber krone.at berichtete, soll ein Dieb gegen 18:30 Uhr, zu einer ungewöhnlich frühen Zeit, seine Leiter mitten in der Gemeindebausiedlung an die Wand eines Wohnhauses gelehnt haben.