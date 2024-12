So lief der Putsch gegen Christopher Drexler

Hat er ein Stoßgebet gen Himmel gesandt, dass alles gutgehen möge? Dass er trotz Wahlniederlage Vizelandeshauptmann und Parteichef bleiben kann? Am Wochenende wurde ÖVP-Noch-Landeshauptmann Christopher Drexler jedenfalls im obersteirischen Wallfahrtsort Mariazell gesichtet – nicht ahnend, dass sich in Graz, aber vor allem in den Bezirken dunkle Wolken über ihm zusammenbrauten.