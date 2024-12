Kickls kleiner roter Triumph

Wir erinnern uns: Jörg Haider, im Vergleich zu Herbert Kickl ein fröhlicher Pragmatiker durch und durch, lag in Umfragen und an Wahlsonntagen auf Platz zwei oder drei, hätte also einen SPÖ-Kanzler in einer rot-blauen Regierung wählen können. Nun liegt die FPÖ politisch weiter rechts, seit der Nationalratswahl mit Kanzleranspruch auf Platz eins und das SPÖ-Gewissen hält eine Koalition plötzlich für möglich? An Macht retten, was noch zu retten ist? Diese rote Logik muss man nicht verstehen.