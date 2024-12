Mobbing in Schulen: „Zu wenig Unterstützung“

Alljährlich prangert die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg die schwierigen Zustände in Salzburgs Schulklassen an. „Mobbing und vor allem der massive Anstieg an Suspendierungen sind Ausdruck der Hilflosigkeit, es gibt zu wenig Unterstützung für Lehrende“, hieß es etwa im jüngsten Jahresbericht.