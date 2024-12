Neue Wohnbauförderung: Weniger Geld fürs Sanieren

Kurz vor Inkrafttreten mit Jahreswechsel soll die neue Wohnbauförderung am Mittwoch im Landtag beschlossen werden. Wie berichtet, will die Landesregierung mit der Gesetzesnovelle etwa den Kauf von Eigentum durch Unterstützung beim Zurückzahlen von Krediten fördern. Eine Deutschpflicht auf der zweitniedrigsten Niveaustufe und mindestens fünf Jahre Hauptwohnsitz in Österreich werden für Nicht-EU-Bürger ebenfalls kommen.