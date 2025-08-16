Drogenlenker ohne Schein aus dem Verkehr gezogen

LIVE: Lainer trifft und bringt Salzburg in Führung
Symptome einer Beeinträchtigung wies ein 32-jähriger Autolenker bei einer Polizeikontrolle in Eching am Freitagnachmittag auf. Der Amtsarzt bestätigte diese. Wie sich herausstellte, hat der Fahrer keine gültige Lenkerberechtigung.
Außerdem wurden im Fahrzeug geringe Mengen Kokain sichergestellt. Die beiden Oberösterreicher werden angezeigt.
Einen weiteren Drogenlenker erwischte die Polizei am Freitagabend in Zell am See. Der 27-jährige Lkw-Lenker aus Italien war unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.
