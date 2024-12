Slalom-Youngster setzt seinen Aufwärtstrend fort

„Irgendwie war es gerade umgekehrt wie am Sonntag“, zog Jakob Greber nach dem gestrigen Europacupslalom in Obereggen Bilanz. „Im ersten Lauf habe ich mich zu wenig getraut, dafür hat der zweite Durchgang dann ganz gut gepasst“, resümierte der Mellauer, der sich nach Platz 13 zur Halbzeit um fünf Positionen verbessern und als Achter – 1,01 Sekunden hinter Sieger Antoine Azzolin (Fra) – sein bestes EC-Resultat egalisieren konnte. „Skifahrerisch ist Luft nach oben da. Aber die Konstanz ist schon ganz gut“, sagte der „Rauch Young Racer“, der mit den Rängen 17 und 15 in Levi und Platz 11 in Pozza am Sonntag einen klaren Aufwärtstrend erkennen lässt.