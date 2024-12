Luchs hat in Eibiswald eine Rehgeiß gerissen

Nur wenige wilde Luchse leben in der Steiermark

Fünf bis sieben Tiere dürften in etwa dauerhaft in der Steiermark leben. Zur Beute des Luchses zählen bei uns in erster Linie Rehe, Gams, Füchse und hasenartige Beutetiere. „Die natürliche Rückkehr des Luchses als Teil unseres Ökosystems sehen wir sehr positiv“, sagt Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau.