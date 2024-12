Mega-Geburtstag: Bruckner lockte 660.000 Besucher

Welser-Möst und folkshilfe

Zu den Höhepunkten zählte zweifellos der exakte Geburtstag Bruckners am 4. September, der ganze 24 Stunden gefeiert wurde. Einzigartig war ein Open Air-Konzert mit Franz Welser-Möst und dem Cleveland Orchestra in Ansfelden. Auch das Open Air des Bruckner Orchesters am Linzer Hauptplatz gemeinsam mit folkshilfe konnte begeistern.