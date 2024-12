Kulturbudget: Nach Superjahr nur leichtes Plus

Musikschulen, Theater und Museen

Der größte Brocken liegt bei „Musik und darstellender Kunst“ mit insgesamt 184,2 Mio. €; darunter fallen landeseigene Kulturbetriebe, ohne die es nicht gehen würde. Beispiele sind: Das Landesmusikschulwerk inklusive Musikschule Stadt Linz kommt auf 95,8 Mio. € (plus 2,7), die Bruckner Uni auf 25,2 Mio. € (plus 0,9) oder die Theater und Orchester GmbH (TOG) auf 54,3 Mio. € (plus 6,4), die Museen und sonstige Sammlungen kommen auf 36,5 Mio. €, siehe auch Überblicksgrafik.