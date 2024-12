Ein Fest nachhaltiger Freude statt des Überflusses

Wenn kein Bio-Christbaum erhältlich ist, sollte man einen Baum aus regionalem Anbau wählen, um die Transportwege und damit die CO2-Emissionen möglichst klein zu halten. Die Herkunft ist jeweils an der Papierschleife am Wipfel erkennbar, welche die Farben des entsprechenden Bundeslandes repräsentiert. Besonders beliebt sind Nordmanntannen und Blaufichten. Beide Arten sind laut WWF hierzulande nicht heimisch und damit auch nicht an die hiesige Flora und Fauna angepasst. Deshalb müssten bei ihrer Aufzucht größere Mengen an Pestiziden eingesetzt werden. „Besser beraten ist man mit der in Österreich heimischen Gemeinen Fichte“, meint Enzenhofer. Vielleicht ist aber auch der komplette Verzicht auf einen Baum eine Optionen – und man schmückt stattdessen einen Baum im Garten.