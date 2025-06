Wie Schulsozialarbeit Tragödien verhindern kann

Aktuell gibt es in zehn Gemeinden stationäre Schulsozialarbeit. In den anderen Gemeinden stehen mobile Schulsozialarbeiter zur Verfügung, die je nach Bedarf in die Schulen kommen. Spiss bekräftigt, dass mehr Angebote – vor allem stationäre – durchaus hilfreich sein könnten. Gerade bei mobilen Angeboten sei der Zugang für Schüler schwieriger. Stationär anwesende Schulsozialarbeiter könnten besser Beziehungen aufbauen, Vertrauen schaffen und schneller reagieren.