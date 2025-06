Dornbirner müssen eine Liga tiefer

Es sollte eine rassige Partie werden zum Abschluss. Die Halle zum Bersten gefüllt, die Spieler bis in die Haarspitzen motiviert. Es ging um viel. Die Wolfurter mussten den Gang in die NLB schon einmal vor zwei Jahren antreten, kamen erst in dieser Saison in die Erstklassigkeit zurück. Dornbirn dagegen wollten es eigentlich in dieser Saison erneut in das Meisterplayoff schaffen, gerieten dann aber aufgrund von Verletzungen und Abgängen ihrer Legionäre in einen Abwärtsstrudel.