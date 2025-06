Pkw-Kollision auf Kreuzung forderte eine Verletzte

Ein 27-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit einer Beifahrerin (21) am Samstag gegen 11.35 Uhr auf der Lauteracher Achstraße in Richtung Achparkkreuzung unterwegs und wollte nach links in Richtung Lauterach Zentrum abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Harderstraße in dieselbe Richtung, überholte mehrere Fahrzeuge linksseitig auf der Gegenfahrbahn und ordnete sich vor dem Kreuzungsbereich wieder ein.