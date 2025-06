Giannis Zugpferde

Auch andere sind not amused, etwa der Club Léon aus dem mexikanischen Bundesstaat Guanajuato. Dieser gehört nämlich einem Herrn José de Jesus Martinez Patino, der blödsinnigerweise auch den ebenfalls teilnehmenden CF Pachuca im Portfolio hat. Und weil das gegen die Bestimmungen der FIFA verstößt, hat der Weltverband Léon von der Teilnahme kurzerhand ausgeschlossen. Da kann man bei einem großen Dosenvertreiber in Fuschl am See froh sein, dass sich die New York Red Bulls nicht qualifiziert haben, sonst hätte sich das Team von RB Salzburg die attraktive Reise an die US-Ostküste vermutlich in die wohlgestylten Haare schmieren können.