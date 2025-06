Lebensraum für unverzichtbare Helfer wird knapper

Kaum beachtet, oft verkannt und dennoch unverzichtbar: Hunderte Wildbienenarten bestäuben in Vorarlberg eine Vielzahl an Wild- und Kulturpflanzen und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt des Ökosystems. In einer Welt, in der das Summen der Insekten vielerorts verstummt, rücken die heimischen Bestäuber zunehmend in den Fokus.