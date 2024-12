Partei-nahe Verbände: Misst SPÖ mit zweierlei Maß?

Wohl jedes zahlende Mitglied ist Interessensverbänden in Zeiten wie diesen willkommen. In den Fokus geraten ist diesbezüglich jetzt die Gemeinde Schönau an der Triesting. Denn die Kommune im Bezirk Baden überweist seit 2013 Mitgliedsbeiträge an den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV).