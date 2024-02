Sind Landesfirmen unparteiisch? Nicht immer!

Dem Verdacht versteckter Parteienfinanzierung durch Inserate in politiknahen Medien ging der Landesrechnungshof im vergangenen Jahr nach ausführlich. Und bei der NÖVOG wurden die Prüfer fündig – wenn auch nur in bescheidenem Ausmaß war mehrmals Geld von der Landesverkehrsgesellschaft an eine Teilorganisation der ÖVP geflossen. Und zwar nicht in Form von Inseraten in Parteizeitungen, sondern mittels Mitgliedsbeiträgen.