Von Haus zu Haus: Mit Marienstatue Herberge suchen

Während man das Marien- oder Frauentragen in fast allen Ortschaften an den letzten neun Tagen im Advent pflegt, ist die Statue in der zweisprachigen Gemeinde Ludmannsdorf/Bilcovs im gesamten Advent auf Herbergssuche. „Der Haushalt, der Maria zuletzt bekommt, behält sie bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar“, erzählt Pfarrer Janko Kristof.