Sonnenstrom bringt weites Land zum Strahlen

Land setzt auch auf LEDs

Auch in den Verwaltungsgebäuden der Landesregierung in St. Pölten surrt die saubere Stromerzeugung. „Wir haben heuer im Sommer 11.000 Leuchtkörper in verschiedensten Gebäudebereichen auf LED umgestellt. Die jährliche Energieeinsparung beträgt dadurch ca. 250.000 Kilowattstunden und reduziert den jährlichen CO₂-Ausstoß um etwa 54,8 Tonnen pro Jahr“, versichert Mikl-Leitner.