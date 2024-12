Wien: Kampfsportler leert Safe seiner Gastgeberin

„Wir waren amikal miteinander verbunden. Aus Gutmütigkeit und Mitleid hab ich ihn in meiner Wohnung übernachten lassen, als ich in Urlaub geflogen bin“, sagt die elegante Juristin als Zeugin im Wiener Landl über jenen Mann, der nun als Angeklagter rechts von ihr sitzt. Die Enttäuschung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Denn als die Frau Doktor aus dem Herbsturlaub in ihr Domizil in einem Wiener Nobelbezirk zurückkehrte, fand sie beim Putzen den Schlüssel ihres Safes unter dem Bett. „Normalerweise ist er in einem grauen Behälter mit Holzdeckel in meinem Nachtkästchen.“