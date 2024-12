„Neue“ Westbahnstrecke feiert am Sonntag Comeback

„Wichtige Botschaft kurz vor Weihnachten“

Pendlerinnen und Pendler im Land würden aufatmen, „dass die Operation am Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich vorerst gelungen ist“, hielt Landtagsabgeordneter Florian Krumböck in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) fest. „Gut, dass ab 15. Dezember auf der Weststrecke wieder Normalbetrieb herrscht. Das ist gerade kurz vor dem intensiven Weihnachtsreiseverkehr eine ganz wichtige Botschaft“, betonte Mikl-Leitner in einer Aussendung.