Neue Machthaber drücken Syrien ihren Stempel auf

So führt etwa Mohammed al-Bashir, der bisher die HTS-Hochburg Idlib regierte, die Übergangsregierung als Regierungschef. Sakaria Malahifji, Generalsekretär der Syrischen Nationalen Bewegung und einst Berater von Rebellen in Aleppo, bezeichnete es als Fehler, andere Gruppen nicht in den Wiederaufbau des Staates einzubinden. „Die syrische Gesellschaft ist in Bezug auf Kulturen und Volksgruppen sehr vielfältig, daher ist dies offen gesagt besorgniserregend.“