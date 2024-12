Kein Ziehsohn | Mitten aus dem Leben

Kein Ziehsohn. Es sind wirklich große, tiefe Spuren, die Hannes Androsch hinterlässt. In der „Krone“ setzen wir uns auch heute noch einmal mit dem Verstorbenen auseinander. Weil er viel mehr als „nur“ Ex-Politiker und Industrieller war. Unsere Historikerin Dr. Martina Winkelhofer berichtet von ihrem gerade erst durchgeführten Interview mit Androsch und schreibt: „Alles, was sein Geschichtswissen erweiterte, ihm die Geschichte greifbarer machte, war ihm eine Freude. Er hat wie kein anderer dafür plädiert, aktuelle Ereignisse in einen größeren kausalen Zusammenhang zu stellen.“ Und sie macht auch darauf aufmerksam, wie wichtig Androsch die Aussage „Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wohin er geht“, war. Winkelhofer: „Er spannte immer den großen Bogen, klopfte alles, was er hörte und las, kritisch ab, und erwarb so im Lauf seines Lebens ein unglaubliches Universalwissen.“ Die „Krone“-Historikerin beschäftigt sich freilich auch mit der persönlichen Historie von Hannes Androsch. Etwa damit, dass er es so gar nicht mehr hören konnte und wollte, „Kreiskys Ziehsohn“ gewesen zu sein. Denn das sei er einfach nicht gewesen. Kleben bleiben wird dieses Bild dennoch an ihm.