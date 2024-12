Erstmals Rodelspaß im bevorstehenden Winter

Eines gleich vorweg: Die eigentliche Naturrodelbahn in dem Wintersportdorado befindet sich derzeit in der Hand der Rennrodler, ist vereist und gesperrt. Der Fahrweg zum Graf-Ferdinand-Haus – im Normalfall die Aufstiegsroute – springt daher offiziell als Ersatzrodelbahn in die Bresche. Die – recht einfache – Strecke war Mitte der Woche griffig und in gutem Zustand. Die eine oder andere Reifenspur tat dem keinen Abbruch.