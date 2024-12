Ukrainische Drohne traf Polizei in Tschetschenien

Die Drohne habe am frühen Donnerstagmorgen in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny das Dach einer Polizeikaserne in der russischen Kaukasusregion getroffen und vier Menschen verletzt. „Die Drohne detonierte in der Luft, beschädigte das Dach und zerbrach Fenster“, schildert Kadyrow den Vorfall: