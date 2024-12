Das neue Angebot für Obdachlose sorgt für Kritik

„Jeder soll ein Dach über dem Kopf und Betreuung haben“

Kritik, die Sandriesser zurückweist: „In unseren Notschlafzimmern handhaben wir das bereits so, dass unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor Ort sind, um auf Wunsch Hilfestellung anzubieten. Housing First ist ein niederschwelliges Angebot. Unser Ziel ist es, Menschen in schwierigen Situationen sich nicht selbst zu überlassen. Wir wollen jedem Villacher und jeder Villacherin ein Dach über dem Kopf plus das Angebot der Begleitung durch einen Sozialarbeiter für sechs Monate bieten.“