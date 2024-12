An Vogelgrippe erkrankte Möwe gefunden

Am Montag wurde bei einer krank aufgefundenen Mittelmeermöwe in Triboltingen am Untersee die hochpathogene Form der Aviären Influenza H5N1, also die Vogelgrippe nachgewiesen. Es handelt sich nach einem ersten Fall bei einem toten Schwan im Kanton Uri um den zweiten Nachweis bei Wildvögeln in dieser Saison in der Schweiz. Gefahr für die Bevölkerung besteht keine.