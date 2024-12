Reh auf Fahrbahn: 19-Jähriger kommt ums Leben

317 Verletzte durch Wildunfälle

Schon im vergangenen Jahr ereigneten sich in Österreich rund 73.000 Wildunfälle, was etwa 8 Unfällen pro Stunde entspricht. Rehe (55 %) und Hasen (26 %) waren am häufigsten in Kollisionen verwickelt. Besonders betroffen war das Bundesland Niederösterreich, wo 39 % aller Wildunfälle registriert wurden. Bei diesen Unfällen wurden durchschnittlich 317 Personen pro Jahr verletzt, wobei 47 % der Unfälle in der Dunkelheit passierten.