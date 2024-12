Eine Legende! | Zwei erfolgreiche Leben

Eine Legende! Was er nicht alles war, dieser Hannes Androsch, der jetzt im 87. Lebensjahr verstarb. Er war in Kreiskys legendärer Regierung ab 1970 der legendäre jüngste Finanzminister, der als sein „Ziehsohn“ galt, bis ihn Kreisky verstieß und ihn zur damaligen (bürgerlichen) Großbank Creditanstalt als Generaldirektor abschob. Danach begann eine erfolgreiche Karriere als Unternehmer: Salinen Austria, der Leiterplattenkonzern AT & S, Hotelier, begeisterter Ausseer… Und vor allem: ewiger Sozialdemokrat. So tituliert verabschieden wir uns heute auf der Titelseite der „Kronen Zeitung“ vom Modernisierer, Unternehmer und Weltverbesserer, der längst schon zeitlebens zur Legende geworden war.