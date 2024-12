Auch Diabetiker dürfen zu Weihnachten genießen!

In kleinen Mengen naschen

Das eine oder andere Keks zu essen, ist für OÄ Dr. in Petra Wolfinger, Leiterin der Stoffwechselambulanz am Ordensklinikum Linz (OÖ) kein Problem. „In der Ernährungspyramide stehen Süßigkeiten ganz oben als kleinste Gruppe. Man darf sie natürlich konsumieren, aber eben in kleinen Mengen.“