Klinik schickt Frau weg: Sohn (4) getötet

Als Vater nicht aufpasste, ins Kinderzimmer geschlichen

Als der Vater einmal vor Erschöpfung nicht mehr auf seine Frau aufpasste, schlich sich die blonde Türkin in der Früh in das Kinderzimmer ihres Sohnes – und tötete ihr Ein und Alles mit einem Messer. Vor den alarmierten Polizisten spielten sich am Tatort herzzerreißende Szenen ab. Der Mann saß blutverschmiert und in Tränen aufgelöst im Stiegenhaus, während der kleine Körper seines Sohnes oben in der Wohnung mit Schnitten und Stichen übersät war.