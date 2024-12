In Wiener Hotel: Totes Baby in Müllraum entdeckt

Ein Rettungsdienst wurde am Montag in ein Hotel in Wien-Simmering gerufen, da bei einer 21-Jährigen starke Blutungen im Unterleib auftraten. Die Frau bestritt eine offenbar zuvor erfolgte Geburt, auch ihr Partner soll nichts davon gewusst haben. In einem Müllsack im Müllraum des Hotels wurde in der Folge ein totes Neugeborenes vom Hotelpersonal aufgefunden.