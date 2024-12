Werkzeuge im Kampf gegen die Deutschschwäche

Es sind erschreckende Zahlen: 45 Prozent der Erstklassler in Wien können nicht gut genug Deutsch, um dem Unterricht zu folgen. Dramatisch: 61 Prozent von ihnen sind in Österreich geboren, 24 Prozent haben sogar die österreichische Staatsbürgerschaft. Ein Versagen des Bildungssystems und der Eltern gleichermaßen. Denn frühkindliche Sprachförderung ist der Schlüssel zur Bildung – das unterstreicht der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) mit seinem neuen „Wortschatzkalender“, der in Kooperation mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) entwickelt wurde. Dieses innovative Lernmaterial soll nicht nur den Grundwortschatz der Kleinsten erweitern, sondern auch Sicherheit im Alltag vermitteln.