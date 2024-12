Viele Millionen Euro für Schnee auf den Pisten

Nachhaltige Beschneiung und Proteste

Deswegen wurden in den vergangenen drei Jahren 42 Millionen Euro in den Ausbau von Beschneiungsanlagen in Vorarlberg investiert. Für die soeben angelaufene Wintersaison 2024/25 liegen die Investitionen in diesem Bereich bei knapp zehn Millionen Euro, verteilt auf die vorarlbergweit 32 Skigebiete und rund 2400 Schneeerzeuger und Pistenverbesserungen. Benötigt werden für die Beschneiung in erster Linie Luft, Wasser und Energie. „Dabei wird nirgendwo auf der Welt ökologischer beschneit als in Vorarlberg“, erklärte der Skitourismusforscher Günther Aigner am Dienstag.