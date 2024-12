Bei Brand erlitt Altbäuerin (74) Kreislaufkollaps

Am Montag gegen 15.30 Uhr kam es bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hochburg-Ach zu dem gefährlichen Brand. Eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Nähe befand, bemerkte beim Zufahren zu dem Objekt eine starke Rauchentwicklung. An der Rückseite des Anwesens entdeckten sie vor der offenen Maschinenhalle ein bereits in Vollbrand stehendes Arbeitsgerät festgestellt.