Bei Sturz rammte sich Fleischer Messer in Bauch

Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch gegen sieben Uhr in der Früh in einer Fleischerei in Oberneukirchen. Ein 20-Jähriger aus St. Veit im Mühlkreis führte dort Arbeiten mit einem Fleischermesser durch. Unbeobachtet von seinen Kollegen rutschte er mit dem Messer in der Hand aus und fiel zu Boden.