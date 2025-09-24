Bei Sturz rammte sich Fleischer Messer in Bauch
Schwer verletzt:
Dramatischer Arbeitsunfall im Mühlviertel: Ein junger Fleischhauer erlitt schwerste Bauchverletzungen, als er ausrutschte und dabei sein Messer noch in den Händen hielt.
Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwoch gegen sieben Uhr in der Früh in einer Fleischerei in Oberneukirchen. Ein 20-Jähriger aus St. Veit im Mühlkreis führte dort Arbeiten mit einem Fleischermesser durch. Unbeobachtet von seinen Kollegen rutschte er mit dem Messer in der Hand aus und fiel zu Boden.
Ins Linzer UKH gebracht
Dabei hielt er das Messer derart unglücklich, dass er sich dieses in den Bauch rammte. Der Mühlviertler wurde schwer verletzt ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.
Kommentare
