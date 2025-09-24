Aus der Rettungsgasse wurde eine Sackgasse

Schwierige „Auflösung“

„Vor allem für die Lkw-Fahrer ist es natürlich schwierig, auf die Seite zu fahren, wenn der Stau einmal da ist und keine Rettungsgasse gebildet wurde“ so Löwinger. „Man sitzt im Auto und kommt einfach nicht weiter. Das ist frustrierend und kostet Zeit“, sagt der Feuerwehrmann, der mit seinen Kollegen aus Allhaming und von der FF Pucking-Hasenufer immer wieder mit mangelhaften Rettungsgassen konfrontiert ist – so auch vor knapp zwei Wochen. Da war es noch dramatischer, weil man am Weg zu einem schweren Unfall gewesen sei und jede Minute gezählt habe.