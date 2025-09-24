„Bei Sterbenskranken ist Wahrheit das Wichtigste“

„Wir waren die Abteilung, wo Händchen gehalten wird. Mit Medizin hatte das nichts zu tun.“ Das war der Stand vor rund 20 Jahren. Oberarzt Bernhard Reiter hat das aber nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Mittlerweile stehen in Linz aktuell 27 Palliativbetten zur Verfügung. Schmerz, Atemnot, einfach nur Angst – Patienten, die sterbenskrank sind, erleben in ihren letzten Stunden oft schlimme Emotionen. Das ist eine große Herausforderung für Ärzte und Pfleger. „Es ist wichtig, rasch zu handeln, aber auch Ruhe zu bewahren. Bei Menschen, die über nicht mehr viel Lebenszeit verfügen, ist aber Ehrlichkeit das A und O. Der Tod ist unser täglicher Begleiter. Aber auch wenn ich es oft miterlebt habe, dass Menschen sterben, für die Angehörigen ist es einzigartig“, erzählt Pflege-Stationsleiterin Kerstin Schallmayer vom Ordensklinikum der Elisabethinen, wo der Großteil der Mitarbeiter im Palliativteam Frauen sind.