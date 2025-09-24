Kippt der Bürgermeister die Schnellbus-Pläne?

Prammer hinterfragt Sinnhaftigkeit

SP-Stadtchef Dietmar Prammer bestätigte nun zwar die positive Wirkung der geplanten Linien, verweist aber auch auf die geringe Entlastung im betroffenen Gebiet. Konkret würden laut Prognosen die täglichen Verkehrsströme im Mona-Lisa-Tunnel von 27.000 Fahrzeugen nur um rund 345 sinken. Angesichts der Investitionskosten in Höhe von rund 27 Millionen Euro und laufenden Betriebskosten von zehn Millionen Euro jährlich müsse man die Sinnhaftigkeit kritisch hinterfragen, so Prammer.