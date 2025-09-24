Kippt der Bürgermeister die Schnellbus-Pläne?

Seit Jahren wird über die Schnellbus-Linien 13 und 14 diskutiert. Während VP-Vize Martin Hajart vor einem drohenden Verkehrskollaps warnt, zweifelt SP-Bürgermeister Dietmar Prammer am Nutzen. Laut ihm wäre die Entlastung durch die Busse nur minimal. Was bedeutet das für die Zukunft der geplanten Linien?
Noch vor dem ÖPNV-Beirat am Mittwoch hatte VP-Stadtvize Martin Hajart in der „Krone“ vor einem Verkehrskollaps im Linzer Süden gewarnt, wenn man nicht endlich die Finanzierung für die beiden Schnellbuslinien 13 und 14 beschließen würde.
Prammer hinterfragt Sinnhaftigkeit
SP-Stadtchef Dietmar Prammer bestätigte nun zwar die positive Wirkung der geplanten Linien, verweist aber auch auf die geringe Entlastung im betroffenen Gebiet. Konkret würden laut Prognosen die täglichen Verkehrsströme im Mona-Lisa-Tunnel von 27.000 Fahrzeugen nur um rund 345 sinken. Angesichts der Investitionskosten in Höhe von rund 27 Millionen Euro und laufenden Betriebskosten von zehn Millionen Euro jährlich müsse man die Sinnhaftigkeit kritisch hinterfragen, so Prammer.
„Jede Investition gehört sorgfältig geprüft“
„Vor allem in der aktuellen finanziellen Situation der Stadt ist es unsere Verantwortung, Investitionen besonders sorgfältig zu prüfen. Wir müssen sicherstellen, dass jeder eingesetzte Euro größtmögliche Wirkung entfaltet“, betont Prammer. Als mögliche Perspektive verweist er auf innovative Lösungen in Zusammenarbeit mit starken Partnern wie den ÖBB.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.