Nach Bierkisten-Eklat ist Ortschef spendabel

Was blieb übrig von einer lustigen 30er-Feier? Wütende Partygäste und eine Verwüstung. Genau genommen wurde die eine Hälfte der Bierkisten umgestoßen und zertrümmert, die andere gestohlen. Nachdem sich eine Dame bei der „Krone“ gemeldet hatte, um den Vorfall öffentlich zu machen, hat sich nun der Bürgermeister eingesetzt und will den entstandenen Schaden aus eigener Tasche berappen.