Ehepaar ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Einen Einbrecher bemerkte ein Ehepaar am 23. September 2025 gegen 18:40 Uhr als es nach einem Spaziergang in sein Haus zurückkehrte. Der Einbrecher flüchtete und konnte den nachlaufenden Ehemann abhängen.

Der bislang unbekannte Täter hatte sich Zugang zum Wohnhaus im Gemeindegebiet von Pasching verschafft, indem er die Terrassentür aufgezwängt hatte. Als das Ehepaar (ein 54-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau) des Hauses von seinem Spaziergang zurückkehrten, trafen sie im Stiegenhaus auf den Einbrecher. Dieser suchte sofort über die Terrasse das Weite und lief zu Fuß davon. Der 54-Jährige eilte dem Einbrecher nach, verlor ihn aber kurze Zeit später aus den Augen. So gelang dem Unbekannten mit seinem Diebesgut – drei Armbanduhren – vorerst die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei brachte keinen Erfolg.