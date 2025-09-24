Ehepaar ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Kaum wird es abends wieder früher dunkel, haben die Dämmerungseinbrüche Saison. Einem Ehepaar aus Pasching ist wohl das Schlimmste passiert, was man sich in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Beim Heimkommen ertappten sie den Täter, der gerade im Stiegenhaus war.
Den Dienstagabend nutzte ein Ehepaar aus Pasching für einen Spaziergang. Als der 54-jährige Ehemann und seine 52-jährige Partnerin gegen 18.40 Uhr in ihr Haus zurückkehrten, ertappten sie einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Unbekannte dürfte zuvor die Terrassentür aufgezwängt haben, war beim Zusammentreffen mit den Hausbewohnern gerade im Stiegenhaus.
Mit Diebesgut untergetaucht
Als er das Ehepaar bemerkte, nahm er die Beine in die Hand und flüchtete über die Terrasse. Der 54-Jährige versucht noch, ihm nachzulaufen, verlor ihn aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg, der Einbrecher konnte mit drei gestohlenen Armbanduhren untertauchen.
Der bislang unbekannte Täter hatte sich Zugang zum Wohnhaus im Gemeindegebiet von Pasching verschafft, indem er die Terrassentür aufgezwängt hatte. Als das Ehepaar (ein 54-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau) des Hauses von seinem Spaziergang zurückkehrten, trafen sie im Stiegenhaus auf den Einbrecher. Dieser suchte sofort über die Terrasse das Weite und lief zu Fuß davon. Der 54-Jährige eilte dem Einbrecher nach, verlor ihn aber kurze Zeit später aus den Augen. So gelang dem Unbekannten mit seinem Diebesgut – drei Armbanduhren – vorerst die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei brachte keinen Erfolg.
