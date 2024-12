Kanzler: „Das verändert die Gesamtsituation“

Seit dem Umsturz in Syrien am Sonntag ändert sich die Tonalität in der Flüchtlingsfrage deutlich. Teils vehement wird eine Rückkehr von Geflüchteten in deren Heimat gefordert – und auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekräftige nun gegenüber der „Krone“, dass Asyl bewusst als „Schutz auf Zeit“ gedacht sei.