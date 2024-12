Können Geflüchtete aus Syrien wieder nach Hause?

Kein sicherer Ort: Rückkehr bleibt riskant

Während in den sozialen Medien bereits Videos kursieren, die Geflüchtete bei ihrer Rückkehr nach Syrien zeigen sollen, warnt Schmidinger vor voreiligen Entscheidungen. „Ich war gerade vor drei Wochen in Kobane in den kurdischen Gebieten in Syrien, würde mir das derzeit aber zweimal überlegen“, so der Experte.