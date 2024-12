Bei Streit mit Messer und Kochtopf verteidigt

Die UN-Kampagne „Orange the World“ macht noch bis morgen, 10. Dezember, aufmerksam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In Kärnten kommt es nach wie vor zu zahlreichen Übergriffen – so auch am Sonntag. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen den beiden Eheleuten zum Streit, welcher völlig eskalierte. Der 53-jährige, mittelgradig alkoholisierte Mann, schlug seiner Frau mehrfach ins Gesicht.