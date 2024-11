„Männer wissen, wo sie eine Frau schlagen müssen“

„Nicht Frauen sollten aufpassen, wie die Welt für sie sicherer wird, man sollte den Fokus mehr auf die Täter setzen“, ist sich Martina Gabriel, Leiterin des Kärntner Referates für Frauen und Gleichberechtigung, sicher. Unter der UN-Kampagne „Orange the World“ erstrahlen zwischen 25. November und 10. Dezember Gebäude in hellem Orange, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. In Kärnten organisiert das Frauenreferat zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“.