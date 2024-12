Staatsanwältin will jetzt eine strengere Strafe

Die Frau verlor bei dem Vorfall das Bewusstsein und kann sich seither nicht mehr an das Passierte erinnern. Bis heute leidet sie an den Folgen: So kann sie einen Finger nicht mehr ausstrecken, Narben werden bleiben und Therapie-Besuche stehen an. Lange war in dem Fall unklar, wer die Frau verletzt hatte – bis ein DNA-Treffer zu dem 45-Jährigen geführt hatte.