Das sagen die Krampi zu den Gewaltvorwürfen

„Bub bei Flucht vor Krampus von Auto angefahren“ oder „Massenschlägerei mit Verletzten nach Krampuslauf“: Das Brauchtum sorgte heuer schon mehrmals für unschöne Schlagzeilen. Zuletzt reihte sich ein Vorfall beim Krampuslauf in Grünau/A. in die Reihe an Negativberichten ein.