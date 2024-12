Wirtschaft über gutes Weihnachtsgeschäft erfreut

Viele Burgenländer nutzten am Samstag den Sonnenschein und die vergleichsweise milden Temperaturen, um hinauszugehen und ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Egal ob in den Fußgängerzonen, in den Innenstädten oder in den Einkaufszentren des Landes – allerorts herrschte geschäftiges Treiben.