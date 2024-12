Millionenteure Champions mit Star-Allüren

Lampenfieber vor Auftritt? „Im Vorfeld Sicherheit geben“

Gerade erst am Anfang ihrer hoffentlich vielversprechenden gemeinsamen Karriere stehen die Salzburgerin Diana Porsche und ihr zehnjähriges Nachwuchstalent Dahoud. „Er war noch nicht so oft in einer so großen Arena, deshalb ist es mir wichtig, ihm im Vorfeld viel Sicherheit zu geben“, so die Sportlerin. Eine eigene Reithalle und elf Pferde besitzt die Salzburgerin insgesamt. Darunter auch ihr neuester Schatz: Wallach Imhotep. Für stolze fünf Millionen Euro soll Porsche diesen erworben haben.